【马国大选】马哈迪最后一次上阵大选 欢迎干净的政党合作

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪说，这是他最后一次上阵大选。祖国行动阵线若可掌权组成政府，届时再决定首相人选，并欢迎干净、非由“囚犯”领导的政党合作。

吉打浮罗交怡国席上演五角混战，祖国斗士党候选人马哈迪星期六（11月5日）完成提名后向媒体表示，自己有强大支持，有信心守土。

他说：“这应该是我的最后一次大选。本来也不打算竞选，但这届选举提早了，我也因‘后门行动’被拉下马，没完成任期该做的事，希望（当选后）能继续完成工作。”

针对祖阵是否与其他政党合作共组联邦政府，马哈迪强调，祖阵有意与有共同理念的政党合作，并且是那些“干净、不被‘囚徒’（jailbirds）所领导”的政党。

高龄97岁的马哈迪这次以新创办的祖国斗士党候选人身份捍卫浮罗交怡国会议席。马哈迪执政时期，浮罗交怡迅速发展为免税旅游胜地，因此当地经济发展良好一直被视为是他的功劳。

上届大选，重出江湖的马哈迪首次与反对阵营希盟同一阵线，并以公正党的“蓝眼”旗帜上阵拿下浮罗交怡，带领希盟入主布城，他也再次出任首相。2020年“喜来登事件”导致希盟政府倒台，马哈迪也因在“一小时国会”召开时坐在反对党的位子，同年5月28日被土团党宣布开除。

分析认为，马哈迪若无法在多角战中突围连任，显示他的政治光环不再。