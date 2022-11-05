【马国大选】纳吉长子出征柏拉姆再也 延续家族北根“政治香火”

（早报讯）马来西亚前首相纳吉因一马前子公司洗钱案入狱，无法参加选举。不过，他的长子莫哈末尼查参选北根国会选区内的柏拉姆再也州选区，延续了纳吉家族在北根的“政治香火”。

彭亨北根选举官星期六（11月5日）中午12时45分，陆续宣布北根国州议席候选人。在本届全国大选中，北根国席出现五角战，四个州席，即柏拉姆再也、浮罗曼尼、柏巴以及珍尼，则分别出现四角战和三角战。

其中最受外界关注的，莫过于纳吉长子尼查（Mohd Nizar）出征柏拉姆再也。他今早9时30分，准时呈交提名表格并获得通过。

马国多家媒体早前报道，尼查将代替因服刑而无法参选的纳吉竞逐北根国席。但是，他最终确定参选北根国会选区属下的柏拉姆再也州议席。

尼查星期六早上在北根提名中心内接受《联合早报》访问时说，他不认为父亲入狱会对自己的政治生涯形成阻碍。“我父亲以前在选区做了很多，比如提升公共交通工具的质量，拨款给学校建设基础设施等等……所以，我认为人们忽略了这样的一个事实。”

在北根巴刹附近营业的一名摊贩对此赞同。努鲁伊莎（25岁）说：“纳吉以前在北根帮助很多人，包括我身边不少人，比如提供奖学金或者补助金。所以，即使纳吉入狱，我还是不会忘记他以前的帮组。”

纳吉早前因一马前子公司案件入狱，成为马国首名入狱的前首相。

北根区国会议员自马国1959年首届全国大选以来，一直都由纳吉的父亲、马国第二任首相拉萨当选。拉萨1976年1月逝世后，当时22岁的长子纳吉在补选成功当选北根区国会议员，成为马国历来最年轻的国会议员。

纳吉接着在1978年大选成功当选连任。国阵在1982年第6届大选改派其他人到北根参选。纳吉接着从1986年的第七届大选至2018年的第14届大选，一直蝉联北根国会议员。