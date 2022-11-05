日美外长在德会谈 就关注中国动向达成一致

（早报讯）日本外交部长林芳正和美国国务卿布林肯就关注中国动向达成了一致。

共同社报道，林芳正星期五（11月4日）在德国明斯特与布林肯举行了30分钟会谈，双方再次确认台湾海峡和平与稳定的重要性。

针对朝鲜接连发射弹道导弹导致朝鲜半岛局势升级，两人一致同意遵循联合国安全理事会决议的朝鲜完全无核化目标，日美韩三国将展开密切合作。

布林肯强调，“日美韩完全团结在一起”，而林芳正指朝鲜频繁射弹挑衅的行为“完全无法接受”。

在林芳正和布林肯会谈之时，东亚安全环境恶化，两人就力争加强日美同盟的威慑力和应对能力达成了共识。对美国在《国家安全战略》（NSS）中写明防卫尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的决心，林芳正给予了高度评价。

另外，关于乌克兰局势，日美外长就继续对俄罗斯实施强力制裁和支援乌克兰达成一致。两人均认为，俄罗斯的核恐吓对国际社会的和平与安全构成严重威胁，决不能接受。

林芳正也再次呼吁美国早日重返《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。CPTPP的前身为《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），美国原为TPP成员国，特朗普上台后即让美国退出了TPP。

CPTPP现有的11个成员是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南，已表示有兴趣加入的经济体则有英国、中国大陆、台湾、厄瓜多尔和哥斯达黎加。英国是第一个获得考虑的申请者。