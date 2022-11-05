美国面对流感等呼吸道疾病 流感病人住院率达十年新高

（早报讯）由于流行感冒、冠状病毒和呼吸道合胞病毒所致的病例增加，而且流感病例出现得比往年早，美国医院承受重压，流感病人住院率达十年新高。

法新社报道，儿童正受到呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus）的严重冲击，这种病毒会导致婴儿感染细支气管炎（bronchiolitis），多个国家也因为这个病毒而出现异常高的住院率。

这三种呼吸道病毒所致的症状相似。多数患者在一两周内康复，年幼和年长者则有患上严重疾病的风险。

路透社报道，美国提早进入秋季的流感高峰，住院率已升至十年来的最高水平，疫苗接种率却有所下降。

美国卫生与公众服务部助理部长道恩·奥康奈尔（Dawn O’Connell）告诉记者，“毫无疑问，今年冬天我们将面临一些挑战。”她补充道，迄今，流感并非特别严重，但已经提前到来了。

官员们说，与去年同期相比，美国成年人流感疫苗接种减少了500万剂，儿童的流感疫苗接种率则大致相同。

中国新闻社引述美国媒体的报道说，美国疾病控制和预防中心（CDC）星期五（11月4日）发布的数据显示，近期美国流感感染病例、住院人数和死亡人数持续上升，流感病人住院率达十年来最高。

据报道，当前流感季，美国已有至少160万起感染病例，其中住院病例达1万3000起，死亡病例730起。病毒性疾病的激增，已经开始给医院带来压力。

据美疾控中心网站介绍，美国流感季通常以12月至2月为高峰期。但目前呼吸道合胞病毒住院率已超过往年12月份的水平，且所有年龄组的住院率都在上升。疾控中心建议民众接种疫苗以预防感染。