联合国专员吁马斯克在推特保障人权

（早报讯）联合国人权事务高级专员蒂尔克星期六（11月5日）呼吁全球首富马斯克，在社交平台推特保障人权。

综合路透社和法新社报道，推特不久前被马斯克收购后，公司在星期五（4日）裁减一半员工。员工在推特上称，负责人权事务的团队受到裁员行动的影响，这引起蒂尔克（Volker Türk）关注，称这不是令人鼓舞的开始。

蒂尔克在公开信中写道：“推特需要了解与平台有关、能危害到他人的问题，并采取措施解决这些问题。在平台使用和演变方面，尊重我们共享的人权，应该是设置护栏时的原因和标准。”

蒂尔克也说：“简而言之，我敦促你，确保在你的领导下，人权处在推特管理工作的中心点。”

有学者和公民社会团体代表认为，推特大规模裁员可能会严重削弱这个社交平台遏制错误信息的能力。

美国华盛顿大学虚假信息研究员兼助理教授斯塔伯德（Kate Starbird）发推文写道，推特可能会出现企图冒充他人、操纵者协调虚假信息风险增加的情况，试图让用户散布谎言的恶作剧风险也会增加。

公民社会团体“自由新闻”（Free Press）联合首席执行官冈萨雷斯（Jessica Gonzalez）担心，推特的内容审核工作可能会在即将登场的美国中期选举前有所松懈。

曾担任首席执行官的推特创始人之一多西（Jack Dorsey）星期六（5日）发推文，就推特扩张过快，向推特员工致歉。

推特也在星期六推出每月征收8美元（11新元）的订阅服务，订户账号届时可获得蓝色“已核实”标记。这个蓝色标记表示，推特已确认账号属于某名用户。