气候峰会正式开幕 富国对穷国赔偿问题成焦点

（早报讯）联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）星期天（11月6日）正式在埃及沙姆沙伊赫市开幕，有关富国对穷国作出气候赔偿的问题成为焦点。

据路透社报道，各国代表将在全体会议开幕式上通过会议议程，正式开启为期两周的谈判进程，但所有目光都集中在富国是否同意将赔偿问题，正式列入议程。

逾130国的外交官将在COP27会议上，推动建立一个专门的损失和损害融资机制。

在上一届气候峰会上，富国拒绝设立损失和损害融资机构的提议，转而支持进行为期三年的新对话，以解决资金问题。

目前，解决气候损失的会议已列入临时议程，决策者星期天（6日）将决定是否将该议题列入正式议程。

联合国秘书长古特雷斯星期六（5日）警告，发达国家和发展中国家之间日益加深的鸿沟已使气候谈判陷入困境，富裕国家必须借此机会与穷国签署一项历史性协定，否则世界无法避免灾难局面，因为“按现在的情况，我们注定要完蛋”。

古特雷斯表明，全球正接近临界点，一旦发生气候崩溃，所造成的损害将不可逆转。

牙买加经济增长部长萨姆达（Matthew Samuda）说：“我希望它（议题）能被列入议程，许多国家的立场有所软化……一年或两年前，这些国家不愿意支持它。”