民主党竞选主席称两党差距“薄如剃刀片” 仍具胜选信心

（早报讯）美国共和党对重夺国会控制权看似越来越有信心，民主党国会竞选委员会主席却认为，尽管双方差距非常接近，但民主党还是能够保持国会多数。

英国广播公司（BBC）报道，担任民主党国会竞选委员会主席的纽约州众议员马洛尼（Sean Patrick Maloney）星期天（11月6日）接受全国广播公司（NBC）访问时说：“我们会继续掌握国会多数。”

但他以“薄如剃刀片”（razor close）形容两党之间的差距。

纽约州是美国“深蓝”州之一，但民主党这回在纽约州却面对非常严峻的挑战，五个民主党众议院席位和一个州长席位的选情，在这次的美国中期选举出乎意料地紧张。

马洛尼本身也面临一场艰难的连任竞选。马洛尼说，他几经辛苦才击败一名共和党候选人，当上纽约州州长。这次也不例外，他还是面对“硬战”。

另据《纽约时报》报道，在倾向保守地区的几名温和派民主党众议员可能全军覆没，这将导致民主党失去众议院的控制权。

尽管美国郊区的女性选票对这次中期选举举足轻重，但她们的投票倾向与关键选区的多数选民并不相符。

两党在最后冲刺阶段都誓言要加大力度打击犯罪，问题是他们在应对犯罪方面真正能做的非常有限。

本以为最高法院推翻罗诉韦德案的裁决，能够鼓励更多民主党的支持者出来投票，但现在许多民主党人担心选民对维护女性堕胎权的议题关注不够，无法为民主党赢得中期选举。