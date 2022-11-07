【马国大选】被指已和安华有秘密协议 阿末扎希反击马哈迪是“诡辩之父”

（早报讯）马来西亚国阵及巫统主席阿末扎希批评前首相马哈迪是“诡辩之父”，为了确保本身的名声及避免祖国斗士党一败涂地，就把个人揣测当成事实。

阿末扎希星期一（11月7日）在霹雳州峇眼拿督住家召开记者会时，针对马哈迪声称他已和希望联盟及公正党主席安华达成秘密协议，以在大选后支持安华出任首相，换取他摆脱贪腐官司一事，发表谈话。

阿末扎希指出，也是斗士党主席的马哈迪之所以会这么说，是因为担心斗士党本届大选会像今年3月柔佛州选一样，全军覆没。

他说：“他（马哈迪）很担心斗士党会丧失按柜金，担心自己的声望受损……现在不只是浮罗交怡（马哈迪竞选的国会议席）拒绝他，全马来西亚人都拒绝他。”

当询及他和安华在这次竞选期间，都在避免互相攻击，是否为了日后合作铺路，阿末扎希强调，攻击或侮辱对手，不是他的作风。

不过，当被问及是否不排除和安华合作时，阿末扎希没有正面回应，只强调马国需要强大及稳定的政府，因此国阵愿与砂拉越政党联盟、沙巴人民联盟及其他政治联盟合作。

他说：“让我们先通过11月19日（投票日），到时看情况，看看我们是能自己组政府，还是要和其他联盟合作。”

当记者追问这是否意味着安华也是合作对象，他说：“为什么我们一定要和安华合作？也可以是其他政治人物。”

阿末扎希也是霹雳州峇眼拿督区原任议员，他本届大选在原区守土，面对另三人围攻，分别是希盟公正党候选人三苏依斯干达、国盟土团党候选人莫哈末法依兹，以及无党籍人士道菲依斯迈。