文在寅计划不再照料金正恩赠送的丰山犬

（早报讯）韩国前总统文在寅计划不再照料朝鲜领导人金正恩赠送给韩国的两只丰山犬，原因是他没有得到现任总统尹锡悦的支持。

综合路透社和韩联社报道，韩朝两国领导人2018年会晤后，金正恩向韩国赠送一对丰山犬，分别取名“松江”和“小熊”。松江和小熊抵达韩国后，由文在寅照料。他5月卸任总统后，在私人住所继续照顾这对丰山犬。

这对丰山犬是国家资产，在法律上隶属于韩国总统档案馆，但文在寅办公室称，在与档案馆和内政部商讨后，文在寅受委托照顾松江和小熊，是一项史无前例的决定。

总统档案馆则说，根据《总统记录物管理法》，以国家元首身份获赠的丰山犬被归类为总统记录物，离任后原则上应移交给总统档案馆。不过，档案馆出于没有动植物饲养设施和对动物福祉的考虑，5月9日与文在寅签署委托寄养丰山犬的协议。

档案馆和内政部曾提出修正案，为文在寅提供财政支持。不过，文在寅办公室称，由于现任政府以不明原因提出反对，这项修正案以失败告终。

尹锡悦办公室否认阻止这项修正案，并称各机构仍在商讨中。

韩国内政部官员说，文在寅已要求韩国政府将松江和小熊，以及它们产下的幼犬归还政府一事展开讨论。官员也说，文在寅团队已要求总统档案馆，就如何继续饲养这三只丰山犬和饲养地点展开讨论。

文在寅团队提出这项要求，原因是饲养三只丰山犬的费用达每月250万韩元（约2500新元）。