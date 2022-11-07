11月中旬 全球人口将达80亿

（早报讯）联合国的数据显示，全球人口将在本月15日达到80亿。专家认为，与其担心人口过多，不如将焦点放在最富有的一群过度消耗地球资源的问题。

法新社星期一（11月7日）报道，联合国人口基金执行主任加奈姆（Natalia Kanem）说：“80亿人，这对人类来说是重要里程碑。”她对于人类寿命延长，以及孕产妇和儿童死亡人数减少表示欢迎。

加奈姆也注意到，可能不是所有人对于全球人口将达到80亿表示欢迎。她说：“有些人对世界人口过多感到担忧。我在此明确说出这一点，不应对于存在这么多人感到担心。”

专家认为，问题不在于全球人口是否多到地球无法支撑。

美国洛克菲勒大学人口实验室主任科恩（Joel Cohen）说：“谁认为人太多了，从什么角度来说人太多了？如果你问我，我是不是导致人太多了？我不这么认为。”

非政府组织全球足迹网络（Global Footprint Network）和世界自然基金会（WWF）的数据显示，人类需要相当于1.75个地球的生物承载力，才能可持续满足现有人口的需求。

可是，如果每个人都按印度人的经济条件生活，人类每年只需要0.8个地球的承载力。如果每个人都按美国人的习惯消费，人类每年需要五个地球的承载力。

联合国预测，全球人口到2050年将达97亿。