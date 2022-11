(早报讯)世界经济论坛星期一(11月7日)公布的调查显示,对二十国集团(G20)国家而言,通货膨胀、债务危机和生活费上涨在下来两年将对经商构成最大威胁。通胀也是G20国家最担心的问题。

据路透社报道,世界经济论坛旗下的新经济与社会中心(Centre for the New Economy and Society)的调查发现,通胀率飙升至数十年来未见的水平,使三分之一的G20国家视物价上涨为他们最关切的问题。

世界各国的中央银行已走上货币紧缩政策的道路,但这些抑制通胀的措施导致全球经济面对衰退风险。

调查也显示,随着世界各国把关注点放在更紧迫的社会经济问题如乌克兰战争和生活费危机上,环境问题多年来首次退居次要。

数据泄露与以科技为主的安全威胁事故有所增加,但调查显示,网络攻击是最不常提及的风险之一。