拜登特朗普最后力争 参院控制权就看关键州

（早报讯）美国民主、共和两党重量级人物和候选人，在中期选举投票日前夕做最后冲刺，备受瞩目的关键州选战白热化。

英国广播公司（BBC）报道，美国总统拜登于当地时间星期一（11月7日）晚上7时（新加坡时间8日早上8时），到马里兰州出席民主党的造势大会。

由于拜登的声望低迷，导致他在几个摇摆州不受欢迎。马里兰州传统上属于民主党的大本营。

盛传准备在中期选举后宣布2024年再选总统的前总统特朗普，7日晚到俄亥俄州为共和党催票。

根据无党派选举预测机构7日公布的预测，共和党可能在拥有435个议席的众议院中多拿下约25席，成为众议院多数。而美国参议院的控制权会不会落入共和党之手，就看几个关键州的投票结果。

在佐治亚州，民调结果显示共和党参议院候选人沃克（Herschel Walker）的支持率为47.5%，现任民主党籍参议员沃诺克的投票率为约46%。在宾夕法尼亚州，共和党候选人奥兹（Mehmet Oz）和民主党候选人费特曼（John Fetterman）的支持率均为46%左右。

由于差距非常小，这两州的计票结果可能需要几天时间才会揭晓。另外，在佐治亚州的参议院议席选举，如果无一候选人获得过半选票，还须在12月6日举行第二轮投票。

竞争激烈的还有内华达州和亚利桑那州，目前两党的参议院候选人都有机会出线。

民主党输掉国会任何一院，都会严重阻碍拜登的立法程序和执政效益。如果两院皆失，拜登在白宫的最后两年将完全失去对立法的掌控，沦为“跛脚鸭”总统。

11月8日为美国中期选举投票日。“美国选举项目”7日公布，超过4200万美国人已提前投票，这一数字打破了2018年的纪录。