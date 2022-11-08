马斯克发推文 建议“思想独立”美国选民投票给共和党

（早报讯）全球首富马斯克在美国中期选举前夕发推文，建议“思想独立的美国选民”投票支持共和党。

彭博社报道，马斯克现在是这个社交媒体平台的新主人，他的推特追随者超过一亿人。

马斯克星期一（11月7日）在推特上写道：“敬告思想独立的选民：共享权力可以遏制两党最严重的过激行为，因此，考虑到（美国）总统是民主党人，我建议在国会选举中投票给共和党。”

过后马斯克再发一条推文说，他“对于未来再次投票给民主党持开放态度”，并说自己一直是个独立人士，过去也曾投票给民主党。

科技行业观察人士认为，马斯克的举动并不寻常，尤其是在中期选举临近之际，称这将引发更多人对他如何管理推特的质疑。

不过弗吉尼亚大学政治中心的康迪克（Kyle Kondik）认为，马斯克的讲话不太可能影响中期选举结果。

康迪克说：“任何形式的名人‘代言’，很难对选民的决定产生任何影响。”

当被问及马斯克建议选民投票给共和党的推文时，白宫新闻秘书皮埃尔说：“总统经常谈到投票的重要性，我要说的就这么多，以免涉及任何关于选举的讨论。”

身兼美国电动车特斯拉（Tesla）首席执行官和美国太空探索技术公司（SpaceX）总裁的马斯克，10月10日完成收购推特的交易，10月31日宣布担任推特首席执行官。

一些团体批评自称“言论自由绝对主义者”的马斯克将导致推特充斥更多虚假信息，一些广告商已因担忧推特易主后的内容审核问题而撤走广告。

民主党的选情正岌岌可危，可能同时失去对参众两院的控制权，导致拜登沦为“跛脚鸭”总统，推动立法时将受到共和党的掣肘。