佩洛西何时退休：受丈夫遇袭事件影响

（早报讯）美国众议院议长佩洛西说，她丈夫遭一名手持锤子闯入屋里的男子袭击，令她特别痛苦，因为她知道自己才是对方的“目标”，而她将在何时退休的决定会受这起事件影响。

路透社报道，佩洛西星期一（11月7日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问，这是保罗·佩洛西上月底遭袭击后，佩洛西首次接受电视访问。

佩洛西说，发生在她丈夫身上的事，与去年1月6日国会大厦遭暴徒暴力冲击的问题根源是一样的，都是基于同样的“虚假陈述”。

强忍着泪水的佩洛西回忆说，她在事发凌晨被人叫醒，国会警察告诉她，保罗在旧金山住家被闯入者暴力袭击。

“对我来说，让我最痛苦的是，我知道闯入我家里的人要伤害的人是我。”“保罗不是他的目标，现在却为我付出了代价。”

CNN主播库珀问佩洛西是否已对几时退休、卸下众议院议长职务有了决定，以及如果民主党在众议院选举中失去多数，会不会影响她的决定。

佩洛西予以否定的答案。不过，她说：“我的决定将受过去一两周发生的事影响。”

库珀问她所指的是不是她丈夫被袭击的事，佩洛西说：“是。”

她接着说：“这将影响……”，但没有继续往下说。

最后佩洛西说，她对自己在众议院35年的公共服务“深感荣幸”。

保罗·佩洛西10月28日在旧金山家中，遭破门闯入的42岁加拿大公民德帕普以锤子袭击头部和手臂，在10月29日动了颅骨重建手术。

警方以谋杀未遂等罪名提控德帕普。联邦检察官说，德帕普原本意图绑架佩洛西。

82岁的佩洛西为美国最有权势的政治人物之一，她是美国历史上首位女性众议院议长，并于2021年第四次当选众议长，在美国总统继任顺序中排名第二，仅次于副总统哈里斯。