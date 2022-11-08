美中期选举展开 东岸选民率先投票

（早报讯）美国中期选举正式展开，东岸选民已陆续前往投票站，投下手中神圣一票。

综合路透社和英国广播公司报道，东北部佛蒙特州（Vermont）的投票站在当地时间星期二（11月8日）清晨5时（新加坡时间8日晚上6时）最先让选民投票，其他州属的投票活动之后也将陆续展开。

中期选举将决定美国总统拜登所属的民主党是否继续掌握国会控制权，进而影响到下来两年推行拜登所制定的计划的能力。

无党派机构预测，入主白宫的政党将在选举中，丢失众议院议席。

对选民而言，高通胀和犯罪问题的关注度，已超越堕胎权课题和2021年1月6日的国会大厦骚乱事件。

美国参议院35个议席，以及所有435个众议院议席会在中期选举中进行改选。外界普遍认为，共和党可以多拿下五个众议院议席，进而从民主党那里赢回众议院的控制权。在参议院方面，哪个政党将掌握控制权，将取决于内华达、宾夕法尼亚、佐治亚和亚利桑那四州的选情。

民主党目前在众议院拥有220席，共和党212席。在参议院方面，民主党和亲民主党的独立人士拥有50席，与共和党相同，一旦出现50-50的情况，民主党籍副总统哈里斯将拥有决定性的一票，所以民主党基本上掌握参议院的控制权。

美国有线电视新闻网（CNN）则认为，佐治亚州将可能决定哪个政党拥有参议院的控制权。民调显示，民主与共和两党各自派出的候选人无法获得过半票数。根据佐治亚州选举规定，如果没有任何一名候选人的得票率达到超过50%，得票率最高的两名候选人将在12月再一决高下。