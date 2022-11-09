美国亚利桑那州投票机故障 网络安全局：未发现具体可信威胁

（早报讯）美国中期选举投票仍在进行，民主党能否继续控制参众两院备受关注。在竞争激烈的亚利桑那州，数十个投票机出问题，网络安全部门强调，未发现干扰选举基础设施的威胁。

英国广播公司（BBC）报道，美国众议院435席星期二（11月8日）全部改选，要控制众议院须赢得218席。参议院100席中有35席改选，目前两党各占50席，但参议院领袖、民主党籍副总统哈里斯可在任何50票对50票的平局中投下决定性一票，共和党只须再拿下一席就可以翻转局面。

民调预测，共和党将赢得众议院控制权，而两党在参议院的竞争激烈，差距非常小。宾夕法尼亚、佐治亚和亚利桑那三州的投票结果最为关键。

亚利桑那州数十个投票机出现故障，前总统特朗普的支持者即刻起哄，硬说是民主党进行选举欺诈的证据。

亚利桑那马里科帕县的记录员里奇告诉记者，当地约有20%的电子投票系统出问题，已派技术人员抢修。

另据路透社报道，美国网络安全与基础设施安全局（CISA）的匿名官员说，没有看到国会选举受到任何外来影响的证据，也没有看到任何干扰选举基础设施的具体或可信威胁。

投票日前夕已预告将在下周宣布“重大消息”的特朗普，在佛罗里达州棕榈滩投票时告诉记者：“这将是我们美好的一夜。”