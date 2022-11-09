特朗普准备卷土重来 不少共和党选民却反应冷淡

（早报讯）美国前总统特朗普在共和党有望重夺国会控制权之际，已预告他将在中期选举后宣布“重大消息”，最明确暗示他将再次竞选总统。

但根据一项全国民意调查和路透社在美国三个竞选关键州的采访，选民对76岁的特朗普再次竞选大位持保留态度。

在星期二（11月8日）投票日当天受访的一些选民，对于特朗普的年龄、制造分裂的个性，以及他完成一场全国大选的能力，表示担忧。

在密歇根州伯明翰投下了全共和党选票的77岁尼尔森说：“我会尽我一切所能，阻止他再选总统。”

尼尔森在前两次总统大选都投票支持特朗普，但他现在指责特朗普导致美国政治气候恶化，还让民主党赢得国会控制权。

尼尔森说，特朗普“制造分裂。我不喜欢他”。

路透社在亚利桑那州、佐治亚州和密歇根州采访时，另外六名共和党选民也同尼尔森持相同看法。受访者大多表示厌恶特朗普。

路透社说，虽然其抽样调查并不科学，但根据民意调查结果，讨厌特朗普的共和党人不在少数。

根据10月份一项路透社/益普索调查，在受访的共和党人中，约60%认为特朗普应该在2024年再选总统，而36%认为他不应再选总统。

另外，爱迪生研究机构11月8日公布的一项出口民调结果显示，每10名受访者就有六人对特朗普持负面看法。