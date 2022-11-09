吉隆坡一轻快铁线16个站停摆 对执政党选情影响备受关注

（早报讯）马来西亚第15届全国大选星期三（11月9日）进入竞选期的第四天。吉隆坡一条轻快铁路线的16个站点，当天上午突然宣布暂停运作一星期。这让成千上万上班上学的市民措手不及而怨声载道。事件迅速成为反对党攻击的议题，它对原执政党选情的冲击备受关注。

公共交通运营商吉隆坡快捷通（Rapid KL）星期三上午5时在推特宣布，格拉那再也线轻快铁（LRT）共16站，从上午6时起停止运作七天。同一条路线的其余站点将如常运作，但接下来都将提前在晚上11时结束服务。

财政部属下政联公司国家基础建设公司主席阿兹哈鲁丁随即召开记者会表示，初步调查显示，停摆的站点是由于轻快铁线的速度自动控制系统（ATC）故障，造成控制中心和列车之间出现连线问题。

他说，运营商为了民众安全而被迫暂停这些站点的营运。他承认，这是前所未有的严重状况，当局还在继续调查速度自动控制系统故障的主因。

快捷通很快安排巴士疏散聚集在轻快铁站的大批民众，但许多民众到了轻快铁站才发现站点停摆，造成场面混乱。在各轻快铁站点接载民众的巴士也供不应求，这些都影响许多民众的行程。

让这些通勤者雪上加霜的是，吉隆坡星期三的交通堵塞比平时更严重，民众随即归咎轻快铁站点停摆。不过，吉隆坡警方发言人迅速表明，交通特别堵塞与轻快铁站点停摆无关。警方说，雨天造成的多起车祸，才是造成交通异常拥堵的原因。

许多民众随即在社交媒体发泄不满。他们主要责问运营商为何不提早通知，这让通勤者无从安排替代通勤方式。

一位名为@ ViggyStrdust的推特用户把当局暂停轻快铁服务的举动形容为“国家紧急情况”。“不能居家办公，人们必须准时上班，有些人因要看病需要外出，有些人没有车，有些人不懂开车，有些人没有能力坐私召车。这是对穷人的打击，我们什么时候反击？”

反对党随即就此抨击看守政府。民主行动党芙蓉国席候选人陆兆福提到，一旦希盟重新执政中央，将视轻快铁系统问题为当务之急。公正党通讯主任法米在推特连发三文：“（看守）交通部长在哪里？魏家祥在哪里？”

希盟八打灵再也区国会议员候选人李健聪召开记者会时说，看守内阁部长忙着竞选可以理解，但这些部长仍必须履行日常职务。