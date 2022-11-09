民主党候选人费特曼赢得宾夕法尼亚参院席位

（早报讯）路透社报道，美国福克斯新闻预测，竞选宾夕法尼亚州参议员的民主党候选人费特曼击败了共和党对手奥兹。

费特曼（John Fetterman）是亲工会的进步人士，选情原本备受看好，但他在5月中风，一度暂停竞选活动。在10月下旬与对手进行电视辩论时，费特曼的听力和应对能力有明显落差。后期民调显示他已失去领先优势。

而获得前总统特朗普支持，曾参加奥普拉清谈节目的前医生奥兹（Mehmet Oz）是一名反堕胎人士，被认为是一个不合群、经常出现口误的外来政治投机客（carpetbagger）。

另据彭博社报道，在佐治亚州寻求连任的民主党籍参议员沃诺克，目前以几千票领先于共和党的沃克（Herschel Walker），由于票数非常接近，如果两名候选人都无法获得过半选票，他们就得在12月6日举行第二轮投票。

挑战沃诺克的沃克是一名前大学橄榄球星，曾卷入一系列丑闻包括家庭暴力，也是一名反堕胎倡议者。

宾夕法尼亚和佐治亚都是参议院选举的关键州，民主党能否继续控制参议院就取决于关键州的投票结果。

目前民主党和共和党在参议院100议席中各握有50席，民主党籍副总统哈里斯可在任何50票对50票的平局中投下决定性一票，共和党只须再拿下一席就可以翻转局面。