否认与拉菲兹有分歧 安华：我们不是巫统

（早报讯）马来西亚希望联盟及公正党主席安华，否认他与公正党署理主席拉菲兹意见分歧，强调公正党向来在各种问题上都能取得共识，不像巫统至今连首相候选人都无法确定。

安华星期三（11月9日）在他竞选的霹雳州打扪国会选区出席会见农民的活动后，在记者会上针对他与拉菲兹近来频频发表不同调的言论，发表谈话。

他指出，巫统的看守国防部高级部长希山慕丁，因为他和拉菲兹对希盟这次能赢下多少国会议席的预测不同而指公正党已经分裂，是因为希山慕丁以为公正党和巫统一样。

他说：“巫统连谁当首相都还没决定好，已经出现三个人选了，（看守首相）依斯迈沙比里、（巫统主席）阿末扎希，最新的是（看守卫生部长）凯利，他提名自己。”

“希山慕丁以为我们（公正党）和巫统一样。我们不一样，在领导人、首相候选人问题上，我们都有共识。”

拉菲兹日前在柔佛州的竞选活动中预测，希盟本届大选能拿下大约80个国会议席，但没有任何一个政党或政治联盟能单独执政，意味着会出现悬峙议会。不过，安华之前说，希盟有信心赢得简单多数议席执政。

针对拉菲兹提出不同的看法，安华强调，拉菲兹有事先和他商量。“在这件事上，我们的用意是要避免自满而放松。他提出80席，比我们相信能赢得的议席少，因为我们要推高支持，让大家更积极，不要因为我们有信心拿下100多席，就在竞选时松懈下来。”