拜登计划在2024年竞选连任 或于明年初决定

（早报讯）美国总统拜登说，他计划寻求连任，可能会在明年年初正式决定。

拜登星期三（11月9日）在白宫对记者说：“我们的意图是再次竞选，这是我们的意图，无论这次中期选举结果如何。”

拜登迄今一直避免正式启动2024年的竞选活动，他说他打算参选，但最终决定将取决于他的健康状况和与家人的讨论。他说：“我想我们将在明年年初做出这样的判断。”

拜登即将迎来80岁生日，引发了关于他是否应该连任的问题。

拜登还说，他一直拒绝正式宣布参选，因为他想避免触犯选举条例。宣布参选可能会妨碍他在中期选举前为民主党候选人筹集资金的能力，然后再从同样的捐赠者那里为连任竞选筹集资金。

在星期二（8日）投票前的几周里，拜登更强烈地暗示他正计划竞选连任。本周较早时，拜登在接受小威利·摩尔的电台采访时说，他觉得自己比实际年龄年轻30岁。他说：“我们可以做很多事情，而我们才刚刚开始。”

上个月，拜登告诉微软全国广播公司（MSNBC），他打算竞选第二个任期，并说他得到了第一夫人吉尔·拜登的支持。他在星期三再次提到他的家庭对他的决定起着关键作用。“我的意图是我要再次竞选。但我是一个非常尊重命运的人，这最终是一个家庭决定。我想每个人都希望我参选，但我们会对此进行讨论。”

拜登在2020年的对手--前总统唐纳德·特朗普--似乎正在为自己的宣布做准备。在选举日前夕的一次集会上，特朗普说他计划于11月15日在他位于佛罗里达州的海湖庄园发表一项“非常重要的声明”。