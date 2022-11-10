美国参议院控制权取决于最后三关键州选举结果

（早报讯）争夺美国参议院控制权的斗争归结为三场比赛，民主党和共和党各方都需要赢得其中的两个州来确保多数席位，而分裂的共和党人则勉强维持着对众议院的脆弱控制。

彭博社报道，共和党人没有实现他们预期的中期选举浪潮，一些众议院的保守派对党的领导人未能获得更大的多数席位表示失望。

目前，共和党赢得了206个众议院席位，并在另外14个席位上保持领先，而民主党则赢得了183个席位，并在32场竞选中领先。一个党至少需要218个席位才能获得多数。由于官员们正在统计几十场激烈竞选的邮寄选票，可能需要几天时间才能知道权力的平衡；有些竞选可能会进行重新计票和被法庭质疑。

在参议院，民主党人赢得了一场重大胜利，费特曼（John Fetterman）在宾夕法尼亚州击败了名医奥兹（Mehmet Oz），拿下了一个以前由共和党人控制的席位。但他们未能翻转威斯康星州的参议院席位，媒体预测共和党人约翰逊（Ron Johnson）在与副州长巴恩斯（Mandela Barnes）的竞选中获胜。

民主党需要50个席位来控制参议院，副总统哈里斯要投下打破僵局的一票，而共和党需要夺取51个席位。共和党目前锁定了49个参议院席位，民主党为48个，以下这三个州是关键。

佐治亚州

民主党参议员沃诺克（Raphael Warnock）和共和党人挑战者沃克（Herschel Walker）将在下个月进入戏剧性的决战。两名候选人都未能获得50%的选票。

这场竞选结果显示，在98%的选票统计中，沃诺克以49.4%对48.5%的优势领先于这名前大学和国家橄榄球明星。自由意志党候选人奥利弗（Chase Oliver）获得了2.1%的选票，迫使这场竞选进入第二轮选举。

拜登在2020年以不到一个百分点的优势赢得了佐治亚州。

亚利桑那州

民主党参议员凯利（Mark Kelly）以51%对46.6%的票数领先于共和党候选人马斯特斯（Blake Masters），后者曾接受前总统特朗普关于选举舞弊的说法。目前统计了超过三分之二的选票。

亚利桑那州已成为一个摇摆州，凯利在2020年的特别选举中首次以仅51%的选票赢得参议院席位，共和党人认为这是一个弱点。但马斯特斯在吸引摇摆不定的选民和温和的共和党人的支持面临困难。

拜登在2020年以不到一个百分点的优势赢得了亚利桑那州。

内华达州

民主党现任议员马斯托（Catherine Cortez Masto）在计算了约三分之二的选票后，落后拉克萨尔特（Adam Laxalt）近3个百分点。这个战场州的选民强烈支持堕胎权，这是马斯托强调的问题，但他们面临着美国最严重的一些住房和能源通胀，这对拉克索尔特很有利。

首个任期的参议员马斯托在竞选中享有筹款优势，并拥有她的前任、已故民主党领袖里德建立的优势。

拉克索尔特是新墨西哥州和内华达州参议员的儿子和孙子，他很早就将内华达州共和党的特朗普和建制派统一起来，他曾因支出法案和法规而攻击现任总统，他说这些法案和法规鼓励通货膨胀和汽油价格上涨，并攻击美国与墨西哥边境的安全问题。

拜登在2020年选举中以2.3个百分点的优势赢得了内华达州。

总的来说，拜登很可能能够宣称是20年来现任总统所在政党的最佳中期表现，尽管这仍然意味着他的议程将在共和党人准备控制众议院的情况下受阻。

拜登星期三（11月9日）在新闻发布会上说，民主党人度过了一个“强大的夜晚”。但他承认，选民们明确表达了他们对通货膨胀和犯罪的关切，而这正是共和党人在竞选中大力宣传的两个问题。拜登还说，选举结果表明，选民与民主党人在堕胎和民主方面的信息有联系。

根据佛罗里达大学美国选举项目的数据，在全国范围内，初步的投票率预测显示，投票率为48.5%，略低于2018年中期选举的50%，这是自1914年以来投票率最高的一次中期选举。