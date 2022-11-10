拜登希望与习近平在G20峰会讨论台湾和贸易等课题

（早报讯）美国总统拜登说，他希望在下星期于印度尼西亚举行的二十国集团（G20）峰会上，与中国国家主席习近平讨论包括台湾和贸易在内的课题，但他不会在会谈中做出“根本性让步”。

拜登说，他和习近平将在G20峰会上会面；美中关系正值低谷之际，这场会面备受期待。

拜登星期三（11月9日）在白宫新闻发布会上说：“我不会在会谈中做出任何根本性的让步。我期待的是竞争而不是冲突。”

拜登还说，他和习近平“将讨论一些其他课题，包括公平贸易以及他与区域其他国家的关系”。

拜登先前宣称，在中国大陆犯台时将保卫台湾。在记者以此提问时，拜登答称，他“将与习近平对话”。他谈到美国对台湾的政策时说：“台湾政策毫未改变。”

拜登一再承诺，一旦台湾遭到入侵，将在军事上保卫台湾。但他的幕僚坚称，这些言论不代表长期以来的一个中国政策或几十年来支配两国关系并维持台海和平的战略模糊有所转变。

中国对拜登较早前公开承诺保卫台湾作出了强力回应，认为美国干涉中国内政。

拜登说：“当我们会谈时，我想做的是列出我们各自的红线——了解他认为哪些符合中国关键的国家利益，而我认为的美国关键利益又是什么，以及确定它们是否相互冲突。如果确有冲突，该如何解决。”

这次会议将是拜登上任以来两人首次的面对面会谈，也是两人自今年7月通话以来的首次对话。美国官员试图降低外界的期望，并强调对话对于确保两国关系不会陷入冲突是必要的。