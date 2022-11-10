亚马逊成全球首家市值缩1万亿美元的上市公司

（早报讯）曾经光芒毕露的电子商务巨头亚马逊（Amazon），如今竟是全球首家市值缩水1万亿美元的上市公司。

今年开年以来一连串的通胀上升、货币政策收紧以及令人失望的业绩引发的历史性抛售，让亚马逊股价节节败退，开年至今已经下跌了49.45%。

根据彭博社，亚马逊股价星期三（11月9日）下挫4.3%，即刻让该公司市值下跌到8790亿美元，与2021年7月的创纪录1.88万亿美元市价差了整整1万亿。

紧跟在亚马逊之后的是曾经叱咤风云的软件制造商微软（Microsoft）。从微软目前股价的走势来看，该公司也可能随市值跌1万亿美元。微软的市值已经从2021年11月的峰值下滑了8890亿美元。

营业额前五美科技公司 市值蒸发近4万亿美元

今年科技股和成长股开年以来都一直受到打压。这几个月市场对美国及全球经济衰退的担忧，更进一步让投资者对这类股票却步。单单是营业额排名前五的美国科技公司，今年的市值就蒸发了近4万亿美元。

现在的消费者已经逐渐恢复疫情前的实体店面购物习惯。亚马逊这家全球最大的电子商务公司的业务增长也急剧放缓。根据彭博社的统计数据，自今年年初以来，亚马逊股价猛挫也连带让联合创始人贝索斯（Jeff Bezos）的身家蒸发了约830亿美元，至目前的1090亿美元。

在上个月，亚马逊在发布季度业绩时曾预测，接下来的假日季度的营业额增长将是公司有史以来最缓慢的。消费者在面对经济前景不确定的情况下将会减少开支。这也是亚马逊市值在过去两年多以来，首次低过1万亿美元水平。

亚马逊股价隔夜闭市报86.14美元，跌3.84美元。该股在52周期里是在85.87美元至188.11美元之间波动。