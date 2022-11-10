【马国大选】陆兆福：新加坡政府廉洁 马国改革才能留住人才

（早报讯）马来西亚民主行动党秘书长陆兆福说，马国天然资源丰富且有发展潜能，却碍于过去联邦政府贪污腐败，导致经济发展远不如新加坡等国。若有廉洁的政府上台，改善制度及社会环境，自然有更多年轻人才留下。

马国竞选期来到第六天，陆兆福星期四（11月10日）与民行党全国主席林冠英、槟州首长曹观友及丹绒国席候选人林慧英，到槟城七条路巴刹扫街拜票。

陆兆福接受《联合早报》访问时说，新加坡在经济上强大，最主要是一直以来都由廉洁的政府治理国家；马国资源虽然富庶，但过去几十年却深陷贪腐问题。

“最重要就是改革并且转型经济，提供这些人才就业机会，有好的工作和收入......如果我们能够打倒贪腐，改变国家和制度，让一个更廉洁的政府上台，那么以马来西亚的潜能，肯定也可以像新加坡（经济）那么美好。”

陆兆福也说，他不是不鼓励马国人在国外讨生活。相反地，他认可这些人才的专业能力，可在新加坡、中国和香港等地占有一席之地。

问及这次马来西亚大选，希望联盟在槟城的选情，陆兆福表示，国民阵线和国民联盟各自分散选票，因此希盟有信心能坚守原有11个国席，并从国阵手中，攻下打昔牛汝莪和甲抛峇底国席。

他也说，敌对阵营如今依然使用着“老招数”，即标签诽谤民行党，恐吓马来社会，指一旦希盟胜出就是民行党掌权。“我相信如今的选民不一样了，他们会辨别谁会组建更好的政府，为他们带来更好的生活。”