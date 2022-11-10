周四美市盘前小幅上升 重点谈Meta Platforms裁员的效应

星期四（11月10日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（11月10日）小幅上升。市场投资者正在密切留意美国即将发布的消费价格指数（CPI）。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升13.10点或0.35％，报3761.70点；纳斯达克100指数期货起53.70点或0.50％，报10851.20点；道琼斯指数期货则起82.40点，报32596.30点。

美国股市隔夜（星期三）大幅收低。标准与普尔500指数隔夜下跌79.54点，闭市报3748.57点。重量级的道琼斯指数则显著下挫646.89点，闭市报32513.94点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.37％或261.95点，以10797.55点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是116亿股，比过去20天的118亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

拥有奢侈品牌Coach和Kate Spade的Tapestry Inc将在开盘前公布季度业绩。在业绩公布前，该股在星期四晚上盘前截稿时没有交易。

中资电动车蔚来（NIO）发布的第三季度业绩的亏损进一步扩大。不过蔚来表示，本季度交货量将增长91.7%。蔚来股价在星期四晚上盘前交易中下跌0.13美元，截稿时报9.12美元。

汉堡包连锁店Wendy's公布的季度销售额和盈利双双超过市场分析师的普遍预测，带动Wendy's股价隔夜上涨3%。Wendy's股价在星期四晚上盘前交易中继续上升0.04美元，截稿时报21.07美元。

星期四下文我们来看看Meta Platforms裁员的效应。星期四晚上盘前该股起0.48美元，截稿时报101.95美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Unity Software和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了英伟达股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Meta Platforms在刚刚提交给美国证券交易委员会的裁员文件中说：“我们预计Reality Labs在2023年的营运亏损将同比大幅增长。”（路透社）

Meta Platforms（纳斯达克证券交易所代码：META）

（早报讯）脸书和Instagram母公司Meta Platforms刚刚在隔夜宣布全球裁员1万1000人。截至第三季度末，该公司的员工总数是8万7000多名。这次被裁的员工人数占总数的12.6%。

这项宣布传开后，市场投资者似乎都很高兴看到Meta Platforms采取措施削减成本，Meta Platforms股价更是在隔夜上涨5.18%，交易非常活跃。全场共有1亿零767万7284股转手，是过去52周平均成交量的两倍以上。

但是裁员之后是否意味着Meta Platforms股票已经能够回弹了呢？肯定的是，Meta Platforms在元宇宙上耗费的数十亿美元短期内是拿不回来了，而且在可预见的未来里，投资者也不能指望它带给公司任何的回报。

过去的一年对Meta Platforms来说是充满挑战的。虽然说是社交平台，但是该公司的核心业务其实就是一个广告平台。它依赖Facebook、Instagram、Messenger等用户的高度参与来争取商家们的广告。

但是现在苹果（Apple）设备上的默认设置已经不允许Meta Platforms和其他应用程序在未经明确同意的情况下“跟踪”用户浏览的行踪，这直接减低了Meta Platforms广告的效率。不仅如此，整个宏观经济环境不明朗也让许多广告商缩减开支。

在广告收入收到打击之际，Meta Platforms的开支却持续上涨。根据该公司的最新季度业绩，Meta Platforms今年头三个季度的销售成本和费用总共上涨了24%。

这些开销主要是来自创始人兼首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）专注的Reality Labs元宇宙部门。今年首三季，Reality Labs的营运亏损已超过94亿美元，这个部门的营业额仅有14亿美元。Meta Platforms这期间的营运开支增加了120亿美元，而这个Reality Labs就占了其中的80%。

不仅如此，Meta Platforms也在刚刚提交给美国证券交易委员会（SEC）的裁员文件中说：“我们预计Reality Labs在2023年的营运亏损将同比大幅增长。”

因此虽然裁员行动能够在一定程度上减轻Meta Platforms的负担，但是在元宇宙业务真正成形之前，Meta Platforms要恢复到往日业绩辉煌的日子看来不容易。

虽然如此，在Tipranks的39名分析师当中，还有26名给予Meta Platforms股“买进”的评级，10名给予该股“持守”的评级，三名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是147.51美元。以隔夜的101.47美元闭市价计算，分析师认为该股还有45.37％的向上潜能。