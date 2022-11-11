黑客盗澳洲医保资料 索1000万美元赎金

（早报讯）侵入澳大利亚主要个人医保基金公司Medibank的黑客星期四（11月10日）泄露所盗取的更多客户资料，以迫使公司向他们支付所索取的1000万美元（约1404万新元）赎金。

法新社报道，Medibank本周证实，黑客已经获取970万份目前和以往客户的信息，其中包括总理阿尔巴尼斯的资料。

黑客于星期四将第二批文件上传到一个暗网论坛，其中包含有关数百名客户的敏感信息。

黑客所泄漏的第一批资料似乎是为了造成最大的冲击，内容涉及药物滥用、性病或终止妊娠。

黑客说：“赎金是1000万美元。我们可以打折……一美元=一名客户。”

总部在墨尔本的Medibank，一再拒绝支付赎金。

中国新闻社引述英国《卫报》的报道说，970万份资料包括180万国际客户。11月9日开始在暗网上泄露的数据，包括客户姓名、地址、出生日期、电话、电子邮件地址、护照号码等个人信息以及部分客户的医保理赔纪录。

公司首席执行官戴维·科奇卡向客户致歉。他此前谈到，若支付赎金，可能会激励犯罪分子，使澳洲成为数据盗窃的更大目标。

目前，澳洲联邦警察在美国联邦调查局的帮助下，对此案进行调查。澳大利亚广播公司报道，Medibank可能面临集体诉讼。