美国默多克媒体集团称特朗普为中期选举“最大输家”

（早报讯）在美国前总统特朗普准备宣布“重大消息”之际，美国媒体大亨默多克似已舍弃对他的支持。共和党的中期选举表现令人大跌眼镜后，默多克拥有的保守派媒体把特朗普称为“失败者”，还说特朗普“判断力越来越差”。

法新社报道，默多克新闻集团旗舰报章《华尔街日报》星期四（11月10日）发表的社论，把共和党在中期选举中令人失望的表现归咎于特朗普，指“特朗普是共和党的最大输家”。

新闻集团旗下小报《纽约邮报》的封面，以特朗普姓氏Trump的谐音，把特朗普比喻为“墙头上的矮胖子摔下来”（Trumpty Dumpty had a great fall），将共和党未能在中期选举中横扫民主党地盘怪罪于他。

同样属于默多克的福克斯新闻，对共和党籍的佛罗里达州州长德桑蒂斯在中期选举中赢得压倒性的胜利，大表赞赏。也有问鼎白宫野心的德桑蒂斯，被视为特朗普在共和党内的头号潜在竞争对手。

福克斯专栏作家皮克在文章中写道：“中期选举的最大赢家毫无疑问是州长罗恩·德桑蒂斯，他在佛州的压倒性胜利令人赞叹。”“谁是最大输家？唐纳德·特朗普。”

特朗普10日在他的社交媒体平台上说，对于中期选举的结果，他“一点都不生气”，还说，他“正忙于未来计划”。

特朗普在中期选举前夕宣布，11月15日他将在佛州海湖庄园发表一个“重大消息”。一般预计他可能在下周宣布竞选2024年总统大选。