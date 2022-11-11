拜习会旨为避免美中关系继续恶化 沙利文：台湾对美国的支持感到安心

（早报讯）针对美国总统拜登和中国国家主席习近平下周首次面对面会晤，白宫国家安全顾问沙利文说，这次会议极其重要，“在导航和管控这种重要的关系方面，领导人之间的沟通是无可替代的。”

彭博社报道，沙利文星期四（11月10日）说，美国将就拜登和习近平的会谈内容向台湾官员做简要介绍，并强调美国对维护台湾海峡和平与稳定的承诺。

沙利文说：“我有信心（台湾）当局对于美国、对于拜登总统维护台海和平稳定的立场，以及我们对于《台湾关系法》包括授权美国政府向台湾提供防御性武器的承诺，会感到非常安心和放心。”

路透社引述白宫一高级官员说，拜登希望他和习近平会面，能为紧张的两国关系“放上一块底板”，以防继续恶化。但拜登也会向习近平坦诚说明美国的担忧，包括台湾和人权的课题。

这名美国高官说，此次会晤的主要目的，是让拜登和习近平加深对彼此优先事项和意图的了解，并制定美中竞争关系规则。这是白宫自2021年两位领导人首次通话以来一直追求的目标。

美国白宫早前宣布，拜登和习近平将于11月14日在印度尼西亚峇厘岛会面。这将是拜登上任以来，首次与习近平面对面会晤。

担任过布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任的波拉克（Jonathan Pollack）认为，美中不打交道会带来严重的后果。“因此，你希望所有大国都克制自己的活动，在看到自己至关重要的利益受到威胁时进行沟通，尽一切努力管控危险和风险。”

不过，研究美中关系的专家对这场众所瞩目的高峰会并没有太高的期望。

德国马歇尔基金会亚洲项目跨大西洋事务高级研究员马安洲（Andrew Small）接受美国之音访问时说：“不会有突破，但我认为这将是（使美中关系）稳定下来的一个尝试。”

二十国集团（G20）峰会将于11月15日及16日在峇厘岛举行，拜登和习近平都将出席。