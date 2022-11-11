马斯克警告 推特可能会破产

（早报讯）在美国监管当局发出警告，被视为推特接班人的两名执行级人员也辞职之后，推特新老板马斯克说，推特可能会破产，使这家社交媒体公司的混乱情况加剧。

彭博社引述一知情者的话说，马斯克星期四（11月10日）首次向推特全体员工发表讲话时说，如果推特无法开始创造更多收入，他不能排除推特破产的可能性。另据《信息报》，马斯克当天下午告诉员工，推特明年可能面临数以十亿美元计的亏损。

两周前，马斯克刚以440亿美元（约621亿新元）收购了推特。信贷专家称，这笔交易使推特的财务状况岌岌可危。

另外，路透社引述一名消息人士称，推特高管罗斯（Yoel Roth）和惠勒（Robin Wheeler）已经辞职。

据悉，马斯克10日在推特聊天室（Twitter Spaces）与广告商谈话，试图消除广告商对推特的担忧。这场聊天室谈话是由罗斯和惠勒主持。

彭博社和科技网站Platformer首先报道了罗斯和惠勒辞职的消息。两人均未回应媒体询问。

同日早前，推特首席安全官基斯纳（Lea Kissner）发推文说她已经辞职。另据内部消息，推特首席隐私官和首席合规官也辞职了。

美国联邦贸易委员会对推特三名负责隐私和合规事务的主管离职，表示“深切关注”。这些人员辞职可能使推特面临违反监管命令的风险。

关于马斯克发出潜在破产的讲话，联邦贸易委员会的警告以及推特执行级人员辞职的消息，推特没有立即回应媒体的置评请求。