不能轻忽再次感染冠病 研究显示死亡住院等风险皆上升

（早报讯）根据星期四（11月10日）发表的一项研究报告，无论一个人的冠病疫苗接种状态如何，相较于首次感染冠病，再次感染冠病后死亡、住院或出现严重健康问题的风险均显著增加。

路透社报道，领导这项研究的圣路易斯华盛顿大学医学院专家阿尔阿里（Ziyad Al-Aly）说：“再次感染冠病的人出现急性情况和冠病长期后遗症（Long Covid）的风险都会上升。”

他说：“无论是未接种疫苗、已接种疫苗或已接种疫苗追加剂的人，都有这种明显情况。”

这项研究的数据，取自2020年3月1日至2022年4月6日美国退伍军人事务部44万3588名感染严重急性呼吸综合征相关冠状病毒2（SARS-CoV-2）的人、4万零947名两次感染者或多次感染者，还有530万名未感染者。大多数被研究对象为男性。

根据发表在《自然医学》杂志上的研究报告，与仅感染过一次冠病的患者相比，再次感染者的死亡风险增加一倍多，住院风险增加超过两倍。

再次感染者出现肺部、心脏、血液、肾脏、糖尿病、心理健康、骨骼和肌肉以及神经系统疾病的风险，也上升了。

阿尔阿里说：“即使一个人感染过冠病一次，并已接种了疫苗，这表示他有双重免疫力，如果这样的人再次感染冠病，他们的病情依然有恶化的风险。”

然而，美国“凯泽健康新闻”（Kaiser Health News）的传染病流行病学家和特约编辑古德（Celine Gounder）说：“好消息是，随着人们获得更好的免疫保护，经过一段时间之后，出现某些并发症的风险可能会逐渐下降。”

尽管如此，阿尔阿里还是敦促人们保持警惕。

阿尔阿里说：“现在，很多到诊所求医的冠病患者认为，他们的身体壮得很，他们的想法是，‘再次感染很大不了吗？’答案是肯定的。”