不能轻忽再次感染冠病 研究显示死亡住院等风险皆上升

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年11月11日 10:57 AM

11月9日，加拿大总理特鲁多在渥太华一家药店同时接种了冠病疫苗追加剂和流感疫苗。（路透社）
11月9日，加拿大总理特鲁多在渥太华一家药店同时接种了冠病疫苗追加剂和流感疫苗。（路透社）

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（早报讯）根据星期四（11月10日）发表的一项研究报告，无论一个人的冠病疫苗接种状态如何，相较于首次感染冠病，再次感染冠病后死亡、住院或出现严重健康问题的风险均显著增加。

路透社报道，领导这项研究的圣路易斯华盛顿大学医学院专家阿尔阿里（Ziyad Al-Aly）说：“再次感染冠病的人出现急性情况和冠病长期后遗症（Long Covid）的风险都会上升。”

他说：“无论是未接种疫苗、已接种疫苗或已接种疫苗追加剂的人，都有这种明显情况。”

这项研究的数据，取自2020年3月1日至2022年4月6日美国退伍军人事务部44万3588名感染严重急性呼吸综合征相关冠状病毒2（SARS-CoV-2）的人、4万零947名两次感染者或多次感染者，还有530万名未感染者。大多数被研究对象为男性。

根据发表在《自然医学》杂志上的研究报告，与仅感染过一次冠病的患者相比，再次感染者的死亡风险增加一倍多，住院风险增加超过两倍。

再次感染者出现肺部、心脏、血液、肾脏、糖尿病、心理健康、骨骼和肌肉以及神经系统疾病的风险，也上升了。

阿尔阿里说：“即使一个人感染过冠病一次，并已接种了疫苗，这表示他有双重免疫力，如果这样的人再次感染冠病，他们的病情依然有恶化的风险。”

然而，美国“凯泽健康新闻”（Kaiser Health News）的传染病流行病学家和特约编辑古德（Celine Gounder）说：“好消息是，随着人们获得更好的免疫保护，经过一段时间之后，出现某些并发症的风险可能会逐渐下降。”

尽管如此，阿尔阿里还是敦促人们保持警惕。

阿尔阿里说：“现在，很多到诊所求医的冠病患者认为，他们的身体壮得很，他们的想法是，‘再次感染很大不了吗？’答案是肯定的。”

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