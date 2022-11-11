纳斯达克指数飙升 科技股市值暴增7000亿美元

（早报讯）以科技股为主的纳斯达克100指数星期四（11月10日）猛飙7.49％或808.41点，以11605.96点收市，创下两年多以来的最大单日百分比涨幅，带动指数旗下的科技股市值一日暴增7000亿美元。

美国发布的10月份消费者物价涨幅比预期来得低，暗示通胀有可能放缓，不禁让市场投资者期待联储局改变在加息方面的激进态度。这一连串的投资情绪改变，让市场焦点又重新投向曾经火红的科技股和互联网股。

根据彭博社，纳斯达克100指数隔夜创下2020年3月以来的最大单日涨幅。这个涨幅让该指数旗下所有指数股增加了约9650亿美元的市值。美国10年期国债收益率隔夜也跌至3.81%，是今年10月以来最低水平。

开年至今，市场利率走高、整体经济前景不明确等因素，对那些以远期前景定价的科技股和成长股非常不利。这些因素导致纳斯达克100指数今年总共下跌了29%。

在市场大盘当中，苹果（Apple）股价上涨8.9%。单这只股的市值就增加超过1900亿美元。微软（Microsoft）也飙升8.2%，创造了近1400亿美元的市值。谷歌母公司Alphabet Inc则上涨7.6%，晶片制造商英伟达（Nvidia Corp）也飙升了14%。

另外，近期受挫的亚马逊（Amazon）隔夜扭转走势，上涨12%，创下2月份以来的最大单日涨幅。亚马逊也宣布将重新检讨公司的开支成本，给股价一定的支持力量。

脸书和Instagram母公司Meta Platforms则上涨10%。这只股在本星期到隔夜已经累计了23%的升幅，有望创下自2013年7月以来的最大单周涨幅。Meta Platforms最近宣布裁员，也缓解了投资者对这家公司支出过高的担忧。这只股开年至今已经下跌了70%。