周五美市盘前走势偏高 重点谈奢侈品牌Tapestry Inc最新业绩

星期五（11月11日）重点：

在星期四（10日）大幅度反弹之后，美国华尔街股市主要股指期货星期五（11日）继续走势偏高，股市有望迎来新的涨势。市场投资者都希望放缓的通胀数据，能够促使联储局放弃激进的加息步伐。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升12.30点或0.31％，报3968.70点；纳斯达克100指数期货起59.50点或0.51％，报11665.50点；道琼斯指数期货则起106.00点，报33821.40点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（10日）跳涨，创下两年多以来的最大单日百分比涨幅。美国隔夜发布的10月份消费者价格指数增幅比预期来得低，暗示通胀有可能放缓。

标准与普尔500指数隔夜上升207.80点，闭市报3956.37点。道琼斯指数则大幅度飙升1201.43点，闭市报33715.37点。纳斯达克100指数也猛起7.49％或808.41点，以11605.96点作收。

道琼斯指数目前也已从9月30日的收盘低点，回升了大约17%，现在只离今年1月初的收盘高点约9%。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量149亿股，比过去20天的119亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

在中国政府表示将放宽一些疫情相关限制后，美市挂牌的中概股今晚盘前飙升。截稿时，阿里巴巴股价上涨3.90%、京东上涨6.67%、哔哩哔哩起6.66%。中资电动车股也在盘前交易中起飞。小鹏汽车上涨7.10%，蔚来也起4.84%。

电动车制造商Rivian Automotive股价隔夜飙升17.4%。公司刚发布的业绩显示，公司亏损比预期少，电动车的预购数量又增加，而且公司还重申对全年业务前景乐观。Rivian Automotive股价在今晚盘前交易中上升0.70美元，截稿时报33.66美元。

加密货币交易平台Coinbase Global隔夜宣布缩减旗下招聘部门的60多个工作岗位。这只股在今晚盘前交易中退低0.13美元，截稿时报50.79美元。

今天下文我们来看看奢侈品牌Coach和Kate Spade的母公司Tapestry Inc的最新业绩。今晚盘前该股起0.70美元，截稿时报33.24美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、Carnival Corp和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Tapestry在亚洲地区（不包括中港台）、日本和欧洲的销售额增长最为显著，超越了中港台因疫情造成的业务中断所导致的销售额下降11%。（路透社）

Tapestry Inc

（纽约证券交易所代码：TPR）

（早报讯）拥有奢侈品牌Coach和Kate Spade的Tapestry Inc，隔夜（10日）发布截至今年10月1日的2023年第一财季业绩显示，北美消费者对高端奢侈品的需求出现放缓迹象，消费者似乎对通胀做出了反应，让公司对接下来的佳节期间的销售成绩也有所保留。

因此Tapestry在发布会上把2023财年营业额从原本预测的69亿美元，调低到65亿美元至66亿美元，并解释“北美和中港台地区的营业额前景会缓和一些”，美元走势强劲也会打击到公司的国际业务表现。

在摊薄后，公司估计本财年的每股盈利预料会在3.60美元至3.70美元之间，与上财年相比取得中个位数增长。

Tapestry首席执行官克雷瓦塞拉特（Joanne Crevoiserat）说：“在国际市场增长的带动下，我们实现了创纪录的第一季度营业额，核心产品平均价（AUR）也取得增长。除了继续投资在我们的品牌和业务也回馈股东，突显我们对业务取得重大进展的信心。”

Tapestry计划在2023财年以回购股票和派发股息的方式回馈股东总额10亿美元。Tapestry说，公司应该会在本财年回购约7亿美元的自家公司股。这包括在第一季度以总额达1亿美元，或平均每股33.83美元回购约300万股普通股。公司也计划派发每股1.20美元的股息。这数额同比增加20%，总计约3亿美元。

在业绩方面，该公司第一季度净营业额是15亿1000万美元，比去年同期的14亿8000万美元增长约2%。但因受到运输成本上升，以及美元走强的影响，公司净利是1亿9500万美元，每股盈利0.79美元，比去年同期的2亿2700万美元，即每股盈利0.80美元来得逊色。

在Tipranks的12名分析师中，有八名给予Tapestry股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是44.67美元。以隔夜的32.54美元闭市价计算，分析师认为这只股还有37.28％的向上潜能。