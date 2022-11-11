欧盟：通胀依旧肆虐之际经济开始衰退

（早报讯）欧洲联盟预测，欧元区面临一个严冬，在两位数的高通货膨胀继续肆虐、战火依然纷飞之际，经济衰退已然来临。

彭博社报道，布鲁塞尔的欧盟官员星期五（11月11日）下调了明年的经济预测，预计几乎没有任何增长，同时也上调了对消费者价格指数的所有预测。他们认为，经济目前正在萎缩，并将在第一季度继续萎缩。

欧洲委员会指出：“在不确定性居高不下的情况下，预计能源价格压力高企、家庭购买力下降、外部环境疲软和融资环境收紧将导致欧盟、欧元区和大多数成员国陷入衰退……广泛的价格压力预计将把通胀达峰时间推向年底。”

这些预测进一步凸显了欧洲政府和央行官员面前的挑战。10月份，欧元区通胀率触及10.7%的欧元时代新高。

委员会认为，今年平均通胀率将达到8.5%，2023年达到6.1%，均明显高于7月的预测。

2022年经济预计增长3.2%，完全只是因为之前强于预期的表现。未来一年经济预计仅会增长0.3%，低于先前预测的1.4%。

欧盟这份最新的经济预测显示，欧洲最大的经济体德国在2023年将比其他欧元区成员国萎缩更多。欧盟内唯有瑞典受到的打击程度可以相提并论。

在委员会提供季度国内生产总值（GDP）预测的15个欧元区国家中，预计每个国家都将至少遭遇一个季度的萎缩。

欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）在布鲁塞尔告诉记者，“欧盟经济处于转折点”，前景“大幅弱化”。他说：“通胀继续高于预期，但相信很快会达峰值。”

真蒂洛尼说：“通胀压力的扩大表明核心通胀率到2023年第一季度才会见顶，而后会非常缓慢地回落……因此，预计2024年大部分时间里，核心通胀率都会超过整体通胀率。”