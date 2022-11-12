拜登说气候危机关乎“地球生命” 承诺美国将实现减排目标

（早报讯）美国总统拜登说，全球变暖对地球构成了生存威胁，他誓言，美国将实现减排目标以对抗气候变化。

路透社报道，拜登星期五（11月11日）在埃及联合国气候变化大会的演说中强调，“气候危机关乎人类安全、经济安全、环境安全、国家安全和地球的生命”。

他的演说旨在激发全球雄心，以避免最坏的极端气候情况发生，尽管欧洲乌克兰战争和通货膨胀等一系列危机已分散了国际社会的注意力。

美国是全球第二大温室气体排放国。拜登说，他“可以美利坚合众国总统的身份自信地说，美国将在2030年实现减排目标”，并概述了美国正在采取的措施。

同日，由美国和阿拉伯联合酋长国牵头的一项农业创新倡议进一步扩大，投资承诺也增加一倍，达到80亿美元（约110亿新元）。

在沙姆沙伊赫的气候变化会谈上公布了来自42个政府的70亿美元投资承诺，以及针对发展中经济体的小农、新技术、农业生态研究和减少甲烷排放的10亿美元创新举措。

于一年前启动的“气候农业创新使命（AIM for Climate），旨在通过创新协助农业适应气候变化和减少排放，目标是到2025年加速全球“气候智能”农业创新，以加快行动将全球升温幅度限制在工业革命前的1.5摄氏度以下。

第27届联合国气候变化大会（COP27）11月6日至28日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫拉举行。