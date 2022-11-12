推特恢复官方标志 “推特蓝色”选项消失

（早报讯）全球首富马斯克在推特平台把原属大品牌或名人专用的“推特蓝色”验证标志改成可注册选项后，这个社交媒体平台上的虚假账户立即暴增。但一些推特用户说，几天前被移除的推特“官方”标志星期五（11月11日）重新恢复，另一些用户称，蓝色验证选项已经消失。

路透社报道，马斯克收购推特后，宣布允许用户可以每月支付8美元（约11新元）取得“推特蓝色”（Twitter Blue）标志。这个标志原本仅限政治人物、明星艺人或其他名人使用。

推特实施这项新举措后，大量冒充者注册了推特蓝色标志，被冒充的品牌包括马斯克本身持有的电动车特斯拉（Tesla）和美国太空探索技术公司（SpaceX），其他还有元宇宙概念上市公司Roblox、雀巢和美国航空航天制造厂商洛克希德马丁（Lockheed Martin）等。

制药公司礼来（Eli Lilly and Co）的冒充者账号发推文说，将免费分发胰岛素，迫使礼来发声明澄清和向被误导的公众道歉，并强调礼来用于注册的推特句柄（Twitter handle）。

阿拉巴马大学教授鲍尔说：“过去几年，推特一直努力改善（错误信息）这个问题。埃隆·马斯克在几周内就把一切努力化为乌有。”

另外，许多用户说，“推特蓝色”选项11日不见了。

推特没有回应置评请求。