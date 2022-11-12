FTX出现逾6亿6000万美元异常钱包交易

（早报讯）加密货币交易所FTX宣布破产后，出现疑似加密货币被提取的“异常钱包交易”。

据彭博社报道，平台上约6亿6200万美元（9亿零700万新元）的数码货币被提走。公司正展开进一步调查。

FTX的推特帐户于本地时间星期六（11月12日）中午转发它的美国分公司法律顾问米勒（Ryne Miller）的贴文说，公司“正在调查与跨交易所FTX余额合并相关的钱包异常变动。”

区块链分析公司Nansen估计，至少有6亿6200万美元从FTX的国际和美国交易所流出。

Nansen首席执行官斯瓦涅维克（Alex Svanevik）说：“目前尚不清楚谁在进行交易，但这个时候不应该会看到这些链上交易。”

如果最新事件被证实是黑客窃取了被困在该平台上的客户资金，这将是加密货币行业有史以来最黑暗时刻之一。

淡马锡控股是FTX的投资者之一。福布斯根据FTX创办人兼总裁弗里德（Sam Bankman-Fried）于今年8月提交给它的资料计算，淡马锡持有FTX约1%股权，投资额估计达2亿零500万美元。

淡马锡早前表示它正以股东的身份与FTX接触。针对事件最新进展，淡马锡发言人星期六回应《联合早报》询问时说：“目前我们没有进一步的补充。”

FTX创立于2019年，全球用户超过100万。它日前爆出财务不稳定，发生用户挤兑情况，导致它面临高达80亿美元（约112亿新元）资金缺口，要至少40亿美元“保命”。

FTX的竞争对手币安（Binance）原本有意出手相救，拟展开收购计划，但不到一天时间，币安于星期三（11月9日）在推特发声明说：“基于精确审核结果和有关客户资金处理不当，以及美国监管部门正在调查的最新新闻报道，我们决定放弃对FTX.com的潜在收购。”

在币安宣布放弃收购计划后，FTX公司网站先是贴出公告说，公司暂时无法处理客户的提款要求，强烈建议客户不要再将款项存入FTX的账户。接着，它在星期五（11月11日）宣布在美国启动破产保护程序，弗里德已辞职，由约翰雷（John J Ray III）接替总裁一职。

FTX破产一事震动币圈，被形容为“币圈雷曼兄弟”，导致加密货币这几天价格大幅波动。截至星期六下午5时，比特币价格处于约1万6800美元的低位，与今年上半年约4万零600美元价位形成强烈对比。

FTX发行的代币FTT一周内狂跌90％。不少投资者也因无法提取FTX加密货币资产而遭受巨大损失。