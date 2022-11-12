美国气候特使：少数国家抗拒提及1.5摄氏度全球升温限制目标

（早报讯）美国气候特使克里说，少数国家抗拒在第27届联合国气候变化大会的正式公告中，提及将升温控制在1.5摄氏度的全球目标。

克里星期六（11月12日）在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）的新闻发布会上，透露上述说法。当被问及一些政府反对提及1.5摄氏度的目标时，克里回答说：“你是完全正确的。有极少数国家，但也是少数，提出了不提这个词或那个词的问题。”

克里说，去年在苏格兰举行的气候变化大会，那种说词被采用了。他说：“去年在格拉斯哥气候变化大会上成功使用的说词，我知道埃及这一次并不打算退让。”

世界各国政府于2015年在法国举行的联合国峰会期间达成《巴黎协定》，把全球气温升幅控制在比工业化前水平高1.5摄氏度以内定为目标。然而，温室气体排放自那时以来一直在上升，科学家说，如果不迅速和深入地削减，世界有可能无法实现目标。突破1.5摄氏度的门槛，有可能造成全球变暖的最坏后果。

目前，世界已经从工业化前的平均温度升温超过1.1摄氏度，这助长了已经造成严重经济损失的极端天气。许多发展中国家要求建立一个“损失和损害”基金，以便向正在努力从灾害中恢复的国家发放现金。克里说，美国不会支持建立这样一个基金，而是认为应该运用现有的平台。