游轮盛世公主约800人确诊冠病 悉尼严阵以待

（早报讯）估计约800人确诊冠病的游轮“盛世公主”号停泊悉尼后，澳大利亚内政部长奥尼尔星期六（11月12日）向民众保证，现行防疫规定足以应对这个情况。

路透社报道，澳大利亚嘉年华公司（Carnival Australia）旗下的“盛世公主”号（Majestic Princess）停泊在澳大利亚人口第一大州新南威尔士首府悉尼，船上约有800人验出了病毒阳性反应。

据报章《澳大利亚人》报道，船上载有3300名乘客和1300名船员共4600人，于10月31日启航，在新西兰周边展开12天旅程。

新南威尔士卫生当局列传播风险为“第三级”，即传染性高。

人们很快便把此事与2020年新州应对的“红宝石公主”号（Ruby Princess）游轮疫情相比。当年，船上914人确诊，28人病故。

奥尼尔（Clare O'Neil）说，在“红宝石公主”号事件发生后，当局已制定“常规”，如今，新州卫生局将负责决定，如何安排乘客“依个别状况”下船。

嘉年华公司总裁玛格丽特·菲茨杰拉德（Marguerite Fitzgerald）在码头对记者说，至少记录了800起病例。新华社引述她说，染病者多数为乘客。确诊的人在船上已隔离，由医疗人员照顾。

菲茨杰拉德也说，公司正在协助染病者安排私人交通工具和住宿，以完成他们的隔离期。

与此同时，据联邦政府本周指出，澳洲各地病例在升高，这显示奥密克戎新的变异株XBB已在社区传播。