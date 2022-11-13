布林肯：乌克兰将决定与俄谈判时间和内容

（早报讯）美国国务卿布林肯强调，乌克兰将决定与俄罗斯之间的谈判时间和内容。

美国国务院在星期六（11月12日）于官网发布的新闻稿中说，布林肯当天在柬埔寨首都金边与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）会面时，讨论了美国承诺通过加快人道援助步伐、冬季准备工作等，协助乌克兰减轻俄国持续袭击关键基础设施所造成的影响。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）也说，两人重申了在11月19日到期前延长黑海港口农产品外运协议的重要性。

联合国的数据显示，在这份于7月达成的协议下，乌克兰出口了1000万吨谷物和其他食品，协助全球避开粮食危机。协议签署国之一俄罗斯星期六说，目前尚未就延长协议达成一致，并强调俄国食品和化肥应该在不受到阻碍的情况下，出口到全球各地的市场。

另一方面，克里姆林宫星期六在声明中公布，俄罗斯总统普京与伊朗总统莱希通电话。两位领导人在通话中强调深化两国政治、贸易和经济合作。

乌克兰和西方早前指俄罗斯使用伊朗无人机，攻击乌克兰的能源基础设施。伊朗声称，他们在俄乌战争开始前，曾向俄罗斯运送少量无人机。

伊朗两名高级官员和两名外交官上个月告诉路透社，伊朗已承诺将向俄罗斯提供地对地导弹。

路透社报道，克里姆林宫并没有公布两人何时通电话，以及关于伊朗对俄武器供应的信息。