英财长：英国必须提高税收和削减开支

（早报讯）英国财政部长亨特星期天（11月13日）说，他将在本周提高税收和削减开支，以显示英国能够修复公共财政，并恢复经济信誉。

但他表明，较贫困的家庭应免于承受大部分痛苦，称公共服务的削减将是平衡的。

亨特在接受天空新闻台采访时说："你不想做使你可能处于任何经济衰退或变得更糟的事情。但如果什么都不做，也不代表着债务将随着时间推移而减轻……利率越来越高，经济衰退会变得更糟。”

亨特补充说：“恐怕我们都要多交一点税。我们将要求每个人做出牺牲，但我认为在一个公平的社会里，就像我们在英国一样，我们必须意识到，你只能向收入最低的人要求这么多。”

在被问及将如何处理削减开支问题时，亨特回应称，强大的经济须要良好的公共服务，为了让英国重新走上更强劲的增长道路，他将以“平衡的方式”处理削减问题。

熟悉亨特计划的官员曾透露，亨特正设法填补350亿英镑（约569亿新元）的财政缺口。据悉，英政府已列出104个削减开支的选项。

亨特承诺将制定一个长期的能源计划应对能源飙涨问题，但该计划或迫使英政府花费数百亿英镑保护当地家庭。

亨特认为，政府在能源账单上为家庭提供援助是非常重要的。不过，能源价格保障计划将于2023年4月到期，他坦诚，政府无法持续对每个人提供无限制援助。

消息人士星期六（12日）对路透社透露，亨特正在考虑大幅提高对石油和天然气公司的暴利税，并计划将征收对象扩大到发电公司。

英国预计在11月17日宣布中期财政计划。