美日韩三边会谈聚焦朝鲜问题

（早报讯）美国、日本和韩国领导人举行三边会谈，指朝鲜近期的挑衅促使美日韩在朝鲜问题上“比以往更团结一致”，同时警告朝鲜若进行第七次核试验，国际社会将采取“坚决和强有力”应对行动。

据韩联社报道，美国总统拜登、韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄星期天（11月13日）在金边举行首脑会谈。三方会后签署《关于印太韩美日三国伙伴关系的金边声明》，强调将合作加强对朝延伸威慑力，进一步巩固三国合作。

三方首先一致强烈谴责朝鲜导弹试射挑衅，并重申根据安理会决议实现半岛完全无核化的承诺，同时警告若朝鲜进行核试验，将面对国际社会的强力制裁。三国领导人认为，为了提升探测和评估朝鲜导弹威胁的能力，应实时共享朝鲜导弹预警信息。

拜登强调，美国对韩日两国的防卫承诺固若金汤，美国将提供包括核武在内的所有防御力量。岸田文雄说，朝鲜的挑衅行为在频率和方式上都是前所未有的，美日韩认为朝鲜接下来可能会有更多的挑衅。尹锡悦说：“朝鲜基于对其核武和导弹能力的信心，正作出更具敌意和侵略性的挑衅。”

岸田指中国不断侵犯日本主权

另一方面，岸田星期天在东亚峰会上指中国不断作出侵犯日本主权的行动。岸田说：“中国在东海有持续的、越来越多的侵犯日本主权的行动。中国还继续采取行动，加剧南中国海的紧张局势。”

岸田也强调确保台湾海峡的和平与稳定对区域安全非常重要，并对中国维吾尔族的人权状况表示“严重关切”。

另据共同社报道，东京明年12月将举行日本—亚细安峰会，纪念日本成为亚细安对话伙伴国50周年。