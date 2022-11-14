民主党支持拜登连任迹象更明确 有共和党人视特朗普为“负资产”

（早报讯）美国民主党在中期选举的表现超越预期，民主党内对支持总统拜登寻求连任发出了迄今最明确的信息，而许多共和党人开始与前总统特朗普保持距离。

英国广播公司（BBC）报道，传统上，美国执政党在中期选举中会失去多个议席，但民主党在本次中期选举的表现，被认为是近20年来最好的一次。

民主党籍众议院议长佩洛西星期天（11月13日）已表态支持拜登在2024年再次竞选总统。

佩洛西接受美国广播公司（ABC）访问时说：“一些华盛顿专家说，我们无法获胜，因为根据历史、历史、历史。”

但她说，民主党“从不相信这些专家的评估”，而是专注于“自己和对手之间的对比”。

白宫高级顾问邓恩（Anita Dunn）接受哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）访问时则说，拜登将很快宣布他的决定，并强调，“另一边正在做什么或另一名候选人可能做什么”，不会影响拜登的决定。

与此同时，一些共和党人认为，共和党的表现令人大跌眼镜，证明前总统特朗普是共和党的政治“负资产”。

长期批评特朗普的共和党籍马里兰州州长霍根（Larry Hogan），13日告诉美国有线电视新闻网（CNN），“这是特朗普连续第三次使我们输掉选举。”“他说我们会厌倦频频获胜。我厌倦的是一再败选。”

路易斯安那州的共和党籍参议员卡西迪在全国广播公司（NBC）节目中说：“我们不是邪教。”“如果我们有一位在任总统，那她或他就会是我们共和党的领袖。”

阿肯色州参议员汤姆科顿也发表了类似看法，他接受CBS访问时说：“当任何政党不是执政党时，就像现在的共和党一样，我们并非只拥有单独一位领袖。”

汤姆科顿说，佛罗里达州州长德桑蒂斯、佐治亚州州长肯普、弗吉尼亚州州长扬金、南卡罗来纳州参议员斯科特以及他本人，都是共和党的领袖。

不过，BBC评论认为，真正的考验将是特朗普的盟友会不会在未来几天和几周内改变态度。

另一共和党人、印第安纳州众议员班克斯在“福克斯星期天新闻”说，特朗普应该继续领导共和党，他说：“请记住，当他（特朗普）在2016年和2020年竞选总统时，我们赢得的席位比之前多很多。”

截至目前，民主党已在参议院拿下50席，加上副总统兼参议院议长哈里斯手中的一票，就可以继续控制参议院。众议院选举的情况仍未明朗，两党在多个选区的票数过于接近。不过根据《纽约时报》的预测，共和党目前赢得212席，民主党赢得204席，要控制众议院必须在435议席中赢得218席。