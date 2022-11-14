众院投票结果出炉后才公布动向 佩洛西：我永远有影响力

（早报讯）路透社报道，根据爱迪森研究机构的预测，美国民主党赢得的众议院席位增至206席，要控制众议院必须在435议席中赢得218席。《纽约时报》对民主党的预测维持在204席，共和党则赢得212席，有望掌控众议院。

民主党籍的众议院议长佩洛西星期天（11月13日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，民主党仍有机会赢得众议院的控制权。目前仍有很多选票未决，民主党看到了一条比预期中更光明的未来之路。

佩洛西说，在众议院投票结果揭晓之前，她不会公布自己的未来动向，“要发挥影响力，可以有很多方法。众议院议长是握有巨大权力，但我是永远有影响力的。”

佩洛西也说，拜登是个好总统，并表明支持拜登寻求连任。

共和党众议院领袖麦卡锡在中期选举投票结束后即宣布，如果共和党重夺众议院控制权，他将竞选议长。

CNN主持人问佩洛西，麦卡锡是否有能力担任众议院议长，佩洛西反问道：“我为什么要对也许会或也许永远不会发生的事情下判断？不，我认为他没有这个能力，但这得由他们党内的人自己决定。”

另外，佩洛西对在加利福尼亚州获胜的民主党众议员表示赞扬，称“他们了解自己的选区和选民的问题，并取得了很棒的成绩。”

佩洛西说：“在两个月前，有谁会想到这股红潮会变成小溪流呢？”

美国总统拜登10日说，他已同麦卡锡谈过，但他还未放弃民主党仍能控制众议院的希望。