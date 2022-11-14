【马国大选】慕尤丁批安华道德败坏 不适合任相

（早报讯）国民联盟以人民公正党主席安华曾因鸡奸案被定罪，抨击他道德败坏，不适合当首相领导国家。

国盟及土著团结党主席慕尤丁星期天（11月13日）晚上在霹雳州打扪出席国盟的巡回讲座时说，任何人要当首相，人们都会慎重评估他合不合适，而安华的问题“大家都懂”。

他还说，只要安华还继续与民主行动党为伍，就永远当不了首相。

慕尤丁指出，他和安华是好朋友，1998年时任副首相和财政部长的安华遭时任首相马哈迪革职前曾对他说，一旦他成为首相，慕尤丁就会是副首相。“但在当时的最后一次内阁会议中，首相和副首相迟迟没有现身。他们吵架了，为了一些事，一些后来我们都知道的事。”

安华被革职后因渎职及鸡奸罪被判坐牢，之后成为在野党领袖；2015年他因另一起鸡奸罪坐牢，但希望联盟赢得2018年大选上台后，他获得国家元首全面特赦。

安华是本届大选的希盟首相人选。不过，慕尤丁说，安华已离开政府超过20年，对行政管理和施政早已生疏及脱节，若当首相无法及时解决人民正面对的困境及国家问题。“他可能需要时间适应，但人民已不能再等。”

伊斯兰党的吉打州务大臣沙努西发言时，也以鸡奸案攻击安华。他说，虽然慕尤丁和安华都是在出任副首相时遭巫统开除，但慕尤丁是因为不满一马公司丑闻而被对付，安华却是出于道德问题。

他还说，一开始他也同情安华，但安华两次因鸡奸案入狱，说明道德有问题。“第一次还可以相信是政治阴谋，但两次都被定罪，那就真的是……哎（嫌恶地摇头）”。