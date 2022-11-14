【马国大选】刘镇东：马来选民不满巫统或阿末扎希 可能导致巫统选情崩盘

（早报讯）马来西亚前首相慕尤丁上周指这次大选可能再次出现冲垮国阵的“政治海啸”后，反对党民主行动党根据观察和最新民调指出，这次大选很可能出现年轻马来选民反对巫统，年长马来选民反对巫统主席阿末扎希的情况，并造成巫统在西马的支持度剩下约25%，获得的国会议席数目剩下约26席的历来新低。这让希盟到时有望成为唯一能以国会简单多数优势单独执政的政党联盟。

民行党全国大选备战委员会主席刘镇东星期一（11月14日）在柔佛依斯干达布蒂里的皇后花园出席造势活动后，向《联合早报》详细分析这次冲击巫统选情的原因。

他说，2018年投票反对巫统的马来选民，大多数是平时在大城市工作，投票日才返乡投票的年轻马来选民。当时在乡区和半城乡地区的在地马来选民，基本上仍支持巫统。但这次不止年轻马来选民反对巫统，连乡区的年长马来选民也不满巫统主席阿末扎希。“乡区年长选民反对阿末扎希，但不反对巫统。他们可说已经不是巫统的‘铁粉’，到时的投票取向也备受关注。”

刘镇东也是民行党柔佛州主席和依斯干达布蒂里国会议员候选人。他2018年大选前曾在新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的研讨会表示，当时只要有约15%马来选民转向希盟，就能导致国阵和巫统选情崩盘而让希盟胜出。这项说法当时受到国阵嘲讽，希盟与许多分析员也认为刘镇东过于乐观。不过，当年的开票结果与他的说法大致吻合。