【G20】耶伦：拜习会有助提振美中宏观经济互动

（早报讯）美国财政部长耶伦希望美中领导人星期一（11月14日）下午的会面，将有助促进这两个全球最大经济体在宏观经济方面的互动交流。

路透社报道，耶伦在印度尼西亚峇厘岛的二十国集团（G20）峰会场边向媒体发表讲话时说，总统拜登和中国国家主席习近平星期一面对面会谈的目的，是为了稳定两国关系，并为美国企业的未来道路提供一些确定性。

耶伦进一步说：“我非常希望，今天总统和习主席举行双边会谈后，在未来的日子，我们可以同中国同行就中国经济、全球宏观经济成果，以及美中两国的卫生政策对这些领域的影响，进行深入的对话。”

耶伦也说，拜登已向中方表明，美国的敏感技术关系到美国的国家安全，以及美国对供应链可靠性的担忧。

她说，“我多次谈到我们的担忧，那就是我们在电动汽车电池、太阳能电池板中所用的矿物材料等方面过度依赖中国。我们要建立一个更安全、韧性更强的供应链。”

拜登和习近平将于星期一下午5时30分（与新加坡无时差）在峇厘岛会面。这是拜登上任以来，首次与习近平面对面会晤。

耶伦本身也会在峇厘岛与中国人民银行行长易纲会面，预计两人将讨论的经济课题包括中国放宽防疫封锁政策，中国封锁边境措施已经挤压中国产出和供应链，并给房地产业带来金融问题。