韩国：将以互利方向 探讨美韩日共享朝鲜导弹情报事宜

（早报讯）韩国国防部就美韩日三国领导人商定实时共享朝鲜导弹预警信息一事时说，当局今后将朝着有利于三国的方向探讨此事。

据韩联社报道，韩国国防部副发言人文洪植星期一（11月14日）在例行记者会上说，三国如果就共享朝鲜导弹预警信息合作，就能更为准确地共享信息，相关讨论不会仅利于某一国家，而会朝着利于三国的方向进行。

现有的朝鲜导弹预警情报实时共享系统包括美韩日三边军情共享协定（TISA）和《韩日军事情报保护协议》（GSOMIA）等，但有人提出，若讨论新的共享方案，可能会有利于日本。文洪植就此质疑作出上述回答。

美国总统拜登、韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄星期天（13日）在柬埔寨金边举行首脑会谈，商定实时共享朝鲜导弹预警信息。有观点认为，地理位置靠近朝鲜的韩国率先准确探测到朝鲜导弹情报的可能性更大，韩方向日方提供相关情报，但可从日方获得的情报则较少。

另有观点指出，考虑到雷达探测范围受限于地球曲率，对于朝鲜导弹发射原点、方向、短程导弹轨迹等，韩国可更为准确地探测，但对于朝太平洋发射的中程以上级别导弹，日方的探测可能更为准确。

10月4日朝鲜发射中程弹道导弹（IRBM）时，韩军探测到的导弹数据为射程4500公里，射高970多千米，而日本探测的数据为射程4600公里，射高1000千米。文洪植说，韩日军情协定等并非实时共享信息体系，在初期探测阶段，韩方较为有利，但在其他方面，日方也有优势。根据发射原点和方向，情报的价值可能有所不同。