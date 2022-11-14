【马国大选】安华：不是争当首相 而是要改变国家制度

（早报讯）希望联盟及人民公正党主席安华说，本届大选并非成就他的首相梦，而是一个改变国家制度的机会。马来西亚人民已经尝试让前首相慕尤丁及看守首相依斯迈沙比里治理国家，希盟政府垮台前则由马哈迪领导，现在已由他坐镇。

安华星期一（11月14日）下午出席霹雳州和丰的希盟巡回讲座时，逐个反驳国民联盟和国民阵线的说辞。

他说，慕尤丁政府在疫情期间颁布紧急状态，表面上是为了保障人民健康和安危，但实际上滥用职权，批准近5800亿令吉（约1733亿新元）未公开招标的工程。安华也抨击依斯迈沙比里没有提出对经济复苏的具体建议，说他“只会睡觉而已”。

安华也指出，敌对阵营不断利用种族和宗教课题煽动人民不合，例如国盟伊斯兰党灌输马来选民必须投他们才能上天堂、希盟民主行动党是共产分子等，企图捞取选票。“我们首要的任务就是团结人民，如果我成为领导人，我将是马来族、华族、印族、原住民、沙巴人和砂拉越人的领导人。”

公正党候选人柯沙文（Kesavan）本届大选捍卫霹雳州和丰国会议席，对垒国阵国大党主席维尼斯瓦兰、国盟候选人依鲁迪阿纳、祖国斗士党候选人阿末法乌希，以及三名无党籍人士，上演七角战。

柯沙文竞选演讲后，现场高唱马来语、华语、淡米尔语歌曲，其中华语歌是邓丽君的《爱的你呀何处寻》。