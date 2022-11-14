周一美市盘前退低 重点谈电动车特斯拉股价

星期一（11月14日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（11月14日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌16.70点或0.42％，报3976.20点；纳斯达克100指数期货跌83.00点或0.70％，报11734.00点；道琼斯指数期货则退低99.40点，报33648.50点。

●标准与普尔500指数和纳斯达克指数上星期五（11月11日）延续了前一天的涨势继续收高。疲软的通胀数据重燃了投资者对联储局不再激进加息的希望。

●标准与普尔500指数上星期五上升36.56点，闭市报3992.93点。道琼斯指数则起32.49点，闭市报33747.86点。纳斯达克100指数也上涨1.82％或211.05点，以11817.01点收市。

●美国股市上星期五的交易继续活跃，交易所的总成交量是135亿股，比过去20天的120亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●市场消息传，迪士尼（Walt Disney）计划冻结招聘并开始裁员。这只股在星期一（11月14日）晚盘前交易中上升0.38美元，截稿时报95.39美元。

●本地的Grab预料会在本星期三（11月16日）美市开市前公布业绩。该股在星期一晚盘前交易中微起0.01美元，截稿时报2.95美元。

●在中国放宽一些疫情管制之后，美国挂牌的中概股星期一晚盘前走势偏高。截稿时，阿里巴巴起1.13%、京东上涨3.23%、小鹏汽车上涨2.94%，蔚来也起1.12%。

●下文我们来看看电动车特斯拉（Tesla）的股价走势。今晚盘前该股下跌3.49美元，截稿时报192.48美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Carnival Corp。截稿时，除了超微股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

马斯克的挑衅性的政治言论，也很可能是导致特斯拉的受欢迎程度下降的原因。（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

电动车制造商特斯拉的股价在上个星期一跌破200美元水平，而且整个星期仍无法回到这个心理支持线。这也是这只股自2021年6月以来首次跌破200美元。而这一切在很大程度要归咎于它的首席执行官，也是全球首富马斯克（Elon Musk）。

特斯拉股价上个星期共下跌了6.14%，表现比大盘和一般汽车制造商同行来得逊色。公司股价上个星期三跌至177.12美元，是近两年来的最低水平。纳斯达克100指数上星期则是回弹了8.40%。

同时也刚开始掌管社交平台推特（Twitter）的马斯克在上星期对推特员工说，他已出售自己的特斯拉股票，以资助收购推特的交易。根据上星期马斯克呈报给美国证券交易委员会（SEC）的文件，马斯克迄今已售出总值约39亿5000万美元的特斯拉股票了。马斯克的这个举动无疑打击到了投资者对特斯拉股的信心。

此外，上星期一项针对美国汽车市场的Kelley Blue Book调查报告显示，特斯拉在最受欢迎的奢侈品牌排行榜上，已经从原本的第五位跌至第六位。

报告说，在今年第三季度里，只有12%的豪华车购物者选择特斯拉，这个比例下降了三个百分点，是所有奢侈品牌中季度环跌幅最大的。

Kelley Blue Book报告说：“来自其他电动车制造商的竞争激烈、车子价格上涨以及当市场上出现各款新电动车之际，特斯拉却没有新款供选择，这都是特斯拉失宠的原因。”

报告也特别点出，特斯拉的“首席执行官马斯克具有极大有争议的440亿美元推特收购行动，以及他的挑衅性的政治言论也很可能是导致特斯拉的受欢迎程度下降的原因。”

星期一（11月14日）在巴厘岛举行的G20峰会期间，马斯克又在一场商业会议上通过视频连线说：“我手上的工作肯定太多了。我已经是从早做到晚，一个星期工作七天了。”他的言论让投资者担心，马斯克今后不能像往常一样专注于特斯拉的业务，导致特斯拉股价星期一（11月14日）晚盘前继续下跌，截稿时跌幅达1.81%。

在Tipranks的30名分析师中，他们对特斯拉股价的看法也有差异。19名给予特斯拉股“买进”评级，七名给予“持守”评级，四名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是302.05美元。以上星期五的195.97美元闭市价计算，分析师似乎认为股还有54.13％的向上潜能。